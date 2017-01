Polícia segue buscas a acusado de atear fogo na namorada, em Vacaria

Crime 25/01/2017 | 20h21

Testemunhas relataram que o casal discutiu na madrugada de domingo, quando Stéfani não quis manter relações sexuais com o companheiro

Três dias após a jovem Stéfani Aparecida Pereira Ribeiro, de 18 anos, ter 80% do corpo queimado em Vacaria, a Polícia Civil segue fazendo buscas para localizar o namorado dela, Michael de Andrade Ribas, 28 anos, acusado de jogar gasolina e atear fogo nela. A jovem estava internada no Hospital Nossa Senhora da Oliveira e foi transferida para atendimento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, depois de uma liminar concedida à Defensoria Pública de Vacaria.

A instituição não atualizou o estado de saúde dela nesta quarta-feira (25). A última informação foi divulgada nesta terça-feira, pelo outro hospital, quando a paciente apresentava estado regular. Testemunhas relataram que o casal discutiu na madrugada de domingo, quando Stéfani não quis manter relações sexuais com o companheiro. A residência deles também foi destruída com o incêndio.

Ribas é foragido do sistema penitenciário e estava no Instituto Penal de Passo Fundo, de onde foi liberado para procurar emprego e não voltou. Ele possui antecedentes criminais por sete roubos, sete furtos e duas tentativas de homicídio. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva dele por tentativa de homicídio.