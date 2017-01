Polícia procura autor de estupro em Caxias do Sul

Investigação 05/01/2017 | 19h25 Atualizada em

O homem forçou a vítima a seguir com ele até o local do crime, em frente a uma casa desocupada na Avenida Itália.

O homem forçou a vítima a seguir com ele até o local do crime, em frente a uma casa desocupada na Avenida Itália.

A Polícia Civil de Caxias do Sul ainda tenta identificar o criminoso que assaltou e estuprou uma mulher de 29 anos na madrugada do último domingo. O crime começou na Estação Férrea e terminou na Avenida Itália, bairro São Pelegrino, por volta das 5h.



Conforme a polícia, a mulher relatou que caminhava pelos trilhos do trem da Rua Augusto Pestana, quando foi abordada por um suposto morador de rua. O homem, que aparentava ser usuário de drogas, portava um revólver e forçou a mulher a seguir com ele até o local do crime, em frente a uma casa desocupada.

— Ela falou que havia saído para dar uma volta com as amigas. Houve uma discussão com essas pessoas e, então, ela saiu caminhando sozinha pela Estação Férrea. Foi nesse momento que o suspeito lhe abordou. Ela disse que havia bebido algumas cervejas e não se lembra exatamente de tudo o que aconteceu — conta a delegada Thaís Norah Sartori Postiglione, que responde temporariamente pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).



No boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira, a mulher disse que desmaiou e quando acordou estava seminua. Após o crime, a mulher foi socorrida por populares que acionaram sua família e a conduziram para casa. No mesmo dia a vítima recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito. Agora, a polícia busca imagens e mais testemunhas para esclarecer o caso.

— As primeiras diligências confirmam a versão da vítima e de um roubo seguido estupro, já que o suspeito levou o celular e dinheiro da mulher. Investigadores refizeram o trajeto junto com a vítima e identificaram o local do crime. É um lugar que está para alugar. Já colhemos o depoimento da vítima e algumas testemunhas, mas ainda não temos nada de concreto — afirma a delegada.

PREVENÇÃO

- Casos de estupros, assim como outros crimes, acontecem por oportunidade. Um pequeno descuido, como andar desatento, falando ao celular, com fones de ouvido, pode despertar o interesse dos criminosos, que estão sempre em busca de uma nova vítima. As mulheres também são sempre as mais visadas. Por isso, qualquer pequeno cuidado já pode evitar a abordagem do agressor.

- Dicas simples como, por exemplo, andar por ruas iluminadas e evitar circular desacompanhada em horários com menos movimento, como à noite e início da manhã, são as orientações mais básicas repassadas pelas delegacias especializadas no atendimento à mulheres.

Algumas recomendações da Brigada Militar (BM) para evitar casos de assaltos também serve para evitar qualquer outro tipo de crime. Confira:

- Notando que está sendo seguido por elemento suspeito, aja com naturalidade, entre em qualquer lugar público e ligue para o 190

- Em ruas escuras ou desertas, evite dobrar a esquina junto do muro, prefira o centro da rua

- Não comente seus hábitos (horários, itinerários, viagens, etc) a estranhos

- Não transite a pé ou em transporte coletivo portando somas elevadas, jóias ou outros pertences de valores

- Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um veículo ou indivíduo suspeito

- Caso perceba a presença de veículos ou pessoas suspeitas nas proximidades de sua casa ou serviço, comunique a polícia

- Ao retornar, notando algum sinal estranho (porta aberta, luzes acesas, etc), não entre em casa, chame a polícia

- Após o trabalho, escola ou festa espere pela companhia de um amigo para saírem juntos

- Evite cortar caminho por becos, vielas, ruas desconhecidas, terrenos, construções, etc

- Não pare para atender pedidos que lhe despertem desconfiança; confie em seus instintos

- Não peça orientação a estranhos, procure postos da Brigada Militar ou estabelecimentos comerciais

*Fonte: Brigada Militar do Rio Grande do Sul