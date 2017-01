Polícia prende casal suspeito de abusar sexualmente de duas meninas, em Farroupilha

Investigação 16/01/2017 | 11h58 Atualizada em

Um casal foi preso preventivamente na manhã desta segunda-feira suspeito de abusar sexualmente de duas meninas em Farroupilha. A prisão ocorreu no bairro Vicentina, após investigações da Polícia Civil. As vítimas têm sete e nove anos.



De acordo com o delegado titular de Farroupilha, Rodrigo Morale, as investigações apontaram que o homem e a mulher, ambos com 33 anos, abusavam das crianças há alguns meses. A menina mais velha é filha da agressora, já a outra é amiga da garota.

O casal será indiciado por estupro de vulnerável, que é considerado crime hediondo, e pode ser condenado a penas superiores a 30 anos de prisão. Por ser prisão preventiva, a polícia não divulga o nome dos agressores.