Polícia pede prisão preventiva de dois suspeitos da morte de agricultor na Serra

Dois suspeitos da morte de Edgar Kershner Carneiro, de 64 anos, já foram identificados. O agricultor foi brutalmente assassinado na madrugada desta segunda-feira na localidade de Fazenda Velha, interior de São Francisco de Paula. Além de ser espancado, os criminosos atearam fogo ao galpão onde ele estava.

A principal hipótese do crime é vingança, motivada por uma suposta denúncia que o agricultor fez no ano passado sobre responsáveis por crimes de abigeatos (furto de animais do campo). Embora a delegada Fernanda Seibel Aranha não confirme essa linha de investigação, ela afirma que a prisão preventiva de dois suspeitos já foi solicitada. Ela explica que os dois têm antecedentes em Caxias do Sul e em São Francisco, mas não detalha quais os crimes.

A delegada destaca ainda que Carneiro foi agredido com um pedaço de madeira. Inicialmente, o caso era tratado como latrocínio (roubo com morte), mas, agora, a polícia investiga como homicídio qualificado.

A esposa e a filha, de 17 anos, que também estavam na propriedade, foram amarradas dentro de casa. O galpão ficava ao lado da residência.