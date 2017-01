Polícia Civil prende suspeito de atear fogo em homem após briga, em Farroupilha

Investigação 24/01/2017 | 14h28 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira o suspeito de atear fogo no corpo de um homem na semana passada, em Farroupilha. O crime aconteceu no dia 19 de janeiro, no bairro 1º de Maio. A prisão ocorreu na própria delegacia, quando o investigado chegou para ser interrogado.

Suspeito tem 35 anos e foi preso no momento em que chegava para ser interrogado na delegacia. Foto: Polícia Civil / Divulgação

Conforme o delegado Rodrigo Morale, a tentativa de homicídio aconteceu após uma discussão. O suspeito jogou álcool na vítima, de 34 anos, e ateou fogo com um isqueiro. O homem teve 40% do corpo queimado e permanece internado na UTI do hospital da cidade. O estado de saúde dele é considerado grave.



A prisão decorreu de representação pela prisão preventiva efetuada pela Polícia Civil e deferida pelo Poder Judiciário.