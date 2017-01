Polícia Civil prende mulheres que tentavam entrar com drogas em penitenciária de Caxias do Sul

Tráfico 25/01/2017 | 14h08 Atualizada em

Duas mulheres foram presas em flagrante tentando entrar com drogas na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, localizada no Apanhador, na manhã desta quarta-feira. Agentes da Polícia Civil apreenderam 260g de maconha e 20 comprimidos de ecstasy escondidos nas partes íntimas das flagradas. Com apoio da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), a ação policial ocorreu dentro já nas dependências da casa prisional.

A revista íntima, com autorização judicial, ocorreu por volta das 10h30min. A lavratura do flagrante está em andamento, por isso não foi divulgada a identidades das mulheres envolvidas.

A investigação da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) suspeita que a droga seria redistribuída para diversos apenados. O primeiro repasse, obviamente, seria para os companheiros das mulheres.

— É mais uma etapa deste trabalho para inibir estas mulheres. A entrada de ilícitos é uma constante nacional. O que falta é uma continuidade de ações como esta de hoje, o que pretendemos fazer cada vez mais — aponta o delegado Mário Mombach, titular da Defrec.