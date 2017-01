Polícia Civil investiga morte de homem em Vacaria

Investigação 30/01/2017 | 15h41 Atualizada em

Um homem de 23 anos morreu no final da tarde deste sábado no bairro Imperial, em Vacaria. A principal suspeita é de disparo acidental. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o delegado Flademir Paulino de Andrade, que atendeu à ocorrência, por volta das 18h, Josemar Santos Ribeiro, foi até o porão de casa limpar a arma, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22. Segundo o delegado, as circunstâncias em que ele foi encontrado apontam que ele atirou acidentalmente contra o próprio peito.