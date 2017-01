Polícia Civil de Caxias do Sul não descarta participação de trio em morte de sargento

Investigação 25/01/2017 | 16h02 Atualizada em

As investigações sobre a morte do sargento da Brigada Militar Edir Hendges Welter, 47 anos, ainda não estão concluídas, mas o delegado responsável pelo inquérito policial, o titular da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), Mário Mombach, não descarta a participação dos três homens flagrados na terça-feira com dois veículos roubados, no loteamento Cidade Industrial. Um deles, Éder Martin Leite, 37 anos, morreu em confronto com PMs.

— Temos a convicção de que o trio é o responsável por um roubo de veículo na cidade, onde o modo de ação foi semelhante ao caso do sargento Welter. Por isso, não descartamos a responsabilidade deles neste caso. Apenas precisamos colher mais informações e concluir a investigação para confirmar ou não a autoria — explica Mombach.

O trio foi localizado após investigadores da Polícia Civil encontrarem uma Amarok, com placas de Baldenário Camboriú (SC), que havia sido roubada no domingo. O veículo estava próximo a uma casa onde o trio se escondia, entre a Estrada dos Romeiros e o acesso ao Cidade Industrial, na Rota do Sol. Um Clio, com placas adulteradas, possivelmente utilizado para cometer crimes, também foi encontrado pelos policiais.

As informações foram repassadas para Brigada Militar. Policiais Militares se deslocaram ao local para realizar o flagrante, porém, foram recebidos a tiros. Dois homens, de 19 e 35, se entregaram. Já Leite se refugiou no mato, mas acabou morto em confronto.

Natural de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro (RJ), Leite tinha diversos antecedentes criminais, como quatro homicídios, roubos de veículos e a comércio, além de tráfico de drogas. Ele estava foragido do sistema prisional desde 2013. Os comparsas também possuem antecedentes: o mais velho tem registros por estupro, roubo, trafico de entorpecentes, receptação, furto de veiculo e estelionato. O outro, tem passagens por posse de entorpecentes e ameaça.

Os presos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento e devem responder, no momento, pelos crimes de posse de entorpecentes, porte de arma de arma e receptação.



"Ele foi para o céu sem escala", diz mulher de sargento

Comovida com o carinho recebido desde a morte precoce do marido, a microempresária Ana Catarina de Brito Welter, 46 anos, agradeceu a todas as pessoas que lhe deram apoio no momento de dor.

— Eu sabia dos valores e do caráter do meu marido, mas não tinha a dimensão do quanto ele era querido. Vou ser grata para sempre por todos os abraços e homenagens recebidas desde a morte dele. Sei que ele foi para o céu sem escala — diz a mulher.

Ana fez um agradecimento especial aos órgãos de segurança que se fizeram presentes no velório e sepultamento e, principalmente, à família brigadiana.

— Que todos sigam firmes na sua missão. Do meu marido fica a saudade e as boas lembranças. Ele sempre foi motivo de alegria e continuará sendo. De coração, obrigada a todos — reforça ela.

A mulher preferiu não falar sobre detalhes do crime para não prejudicar as investigações.