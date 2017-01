Polícia Civil de Caxias do Sul intercepta venda de carro em Campo Bom e identifica estelionatários

Fique atento 18/01/2017 | 19h40 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul interceptou a venda de um Vectra em Campo Bom e identificou três suspeitos de integrar uma quadrilha de fraude na transferência de veículos. Os estelionatários haviam adquirido o automóvel de um caxiense por meio de um cheque falsificado. O Vectra foi restituído para vítima nesta terça-feira.

A ação não resultou em prisão em flagrante. Com a identificação dos golpistas, o delegado Guilherme Gerhardt, do 3º Distrito Policial, acredita que será possível elucidar outros crimes da Serra.

— Com certeza iremos verificar a participação deles em outros crimes semelhantes. São quadrilhas experientes que reiteram no crime. Por isso deveremos representar pela prisão preventiva de até três suspeitos deste caso. Afinal, são dezenas de lesados diariamente — aponta.



Neste golpe, os estelionatários utilizam cheques falsificados ou roubados para comprar um veículo e, no menor tempo possível, o negociam em outra cidade. Antes que a ação policial seja possível, os criminosos já fugiram com os valores envolvidos e as duas vítimas (vendedor e comprador) precisam dividir o prejuízo.

O repasse do Vectra, com a assinatura da vítima no documento de transferência, ocorreu na quarta-feira passada (dia 11). O vendedor só percebeu a fraude no pagamento no dia seguinte, quando o veículo já estava sendo negociado em Campo Bom. O golpe só não foi concluído porque os investigadores do 3º DP conseguiram entrar em contato com a segunda vítima antes que o pagamento fosse consumado.

— Alertamos este "comprador" a não realizar a compra e manter o veículo em sua posse. Realizamos as diligências necessária para reunir a documentação e identificar suspeitos. Após a prova da existência do crime, ontem (terça-feira) resgatamos o automóvel e restituímos o veículo para a primeira vítima — relata o delegado Gerhardt.



A ação destas quadrilhas só é possível pelo desconhecimento ou falta de precaução das vítimas. No caso do Vectra, esta era a primeira venda de automóvel realizada pelo caxiense.



— Quem for negociar um veículo não pode se contentar com o depósito do cheque. Tem que esperar e ver se o valor foi compensado. É uma afobação na transferência que possibilita a ação deste estelionatários. E acontece todos os dias — alerta o chefe do 3º DP.



Pela ação criminosa ocorrer em mais de uma cidade, dificilmente a Polícia Civil consegue um reconhecimento dos estelionatários envolvidos. Por isso, o 3º DP pretende aproveitar o sucesso da ação para elucidar outros golpes.