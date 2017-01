Polícia analisa imagens para identificar criminosos que mataram sargento em Caxias 

Investigação 24/01/2017 | 14h04 Atualizada em

A polícia divulgou imagens de câmeras de monitoramento que podem ajudar a identificar os três criminosos que assaltaram um sargento da Brigada Militar e a esposa dele, na noite desta segunda-feira, em Caxias do Sul. O sargento Edir Hendges Welter, 47 anos, levou um tiro na clavícula e morreu no Hospital Pompéia. As informações são da Gaúcha Serra.

O crime aconteceu por volta das 22h30min, na Rua Moreira César, no bairro Pio X. Esse é o primeiro latrocínio (roubo com morte) do ano na cidade da Serra.

O vídeo, divulgado pela Brigada Militar, dura poucos segundos e mostra três homens correndo para um carro logo após o assalto ao PM. Eles entram no veículo e fogem.

Conforme o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Caxias, major Jorge Emerson Ribas, a esposa do sargento relatou que eles estavam de carro e pararam em frente a uma casa de lanches. Ela desceu, comprou uma água e entrou no automóvel novamente. Assim que entrou no veículo, os três criminosos chegaram. Um deles apontou uma arma em direção ao vidro do lado do motorista, onde estava o sargento, que foi obrigado a sair do veículo.

Um criminoso ficou do lado de fora com o PM, um outro sentou no banco do motorista e o terceiro ficou próximo ao lado do carona, onde estava a esposa.



O bandido que estava do lado de fora, ao lado do PM, foi quem atingiu o policial. Foram levados o celular e um revólver de Welter.

Segundo o CRPO/Serra, o sargento estava à paisana e fora do horário de serviço Foto: Divulgação

Ainda segundo o comandante, o sargento estava na Brigada Militar desde 1992 e atuava na área administrativa do batalhão. Ele havia saído de um plantão de 24 horas na manhã de segunda-feira.

Além da esposa, o sargento deixa uma filha de 24 anos de um relacionamento anterior. Ele pretendia se aposentar no final do ano.

O velório está previsto para as 14h desta terça-feira na capela A do Memorial São José. O sepultamento será realizado no cemitério de São Jorge da Mulada na manhã de quarta-feira. O cortejo fúnebre partirá da capela, na área central, às 9h.