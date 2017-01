Operação referente a assassinato em Ipê resulta na apreensão de espingardas e revólver

Polícia Civil 31/01/2017 | 11h07 Atualizada em

Uma operação da Polícia Civil apreendeu três espingardas e um revólver no município de Ipê na manhã desta terça-feira. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão referentes a investigação do assassinato de Pedro Camozzato, em 6 de dezembro do ano passado. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

O delegado Flademir Paulino de Andrade garante que a investigação sobre o a morte do candidato a vereador pelo Partido Progressista (PP) está avançada e com suspeitos identificados. Porém, não a autoridade policia não comenta detalhes do caso em respeito ao sigilo do inquérito policial determinado pelo Poder Judiciário.

A operação desta manhã contou com o reforço de policiais civis de Vacaria. Foram apreendidas diversas munições de calibres variados. O material será contabilizado durante a lavratura do flagrante.