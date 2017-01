Operação permanente na Estação Férrea, em Caxias, começa nesta sexta-feira

Por mais segurança 13/01/2017 | 08h46 Atualizada em

Aos finais de semana, as esquinas da Coronel Flores com as ruas ruas Dr. Augusto Pestana e Sinimbu se tornaram ponto de aglomeração de jovens. Foto: Kamila Mendes / Agência RBS

Começa nesta sexta-feira a operação fixa na Estação Férrea, principal point noturno de Caxias do Sul. O objetivo da ação, que vai ocorrer nas sextas-feiras e sábados à noite, é coibir roubos, o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e a compra e venda de drogas, além de evitar o uso de som alto no entorno do Largo e autuar motoristas que conduzirem sob efeito de álcool.

Cerca de 20 agentes vão abordar pessoas e veículos com atitudes suspeitas, na região do bairro São Pelegrino, entre as ruas Doutor Augusto Pestana, Os Dezoito do Forte e Coronel Flores. Além disso, estabelecimentos instalados no Largo da Estação serão fiscalizados. Aos finais de semana, local é ponto de aglomeração de jovens.

A força-tarefa contará com efetivos da Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e membros da Secretaria de Trânsito, Secretaria de Urbanismo e Conselho Tutelar.

Confira outras medidas que devem fazer parte do plano de ação por mais segurança na Estação Férrea:

Câmeras de vigilância

- Existe um equipamento instalado na Estação Férrea, porém, ele precisa ser remanejado. A expectativa da prefeitura é de que a troca ocorra nos próximos dias. Câmeras instaladas em outros pontos da cidade também podem vir para a região do bairro São Pelegrino, como uma forma de inibir a prática de crimes.

Iluminação

- Há vários pontos do Largo da Estação em que a iluminação é precária ou inexistente. Para mudar isso, o secretário municipal de Segurança Pública e Proteção Social, José Francisco Mallmann, garante que haverá reforço, porém, não tem uma data estipulada, já que a mudança depende de dinheiro público.

Venda de bebidas alcoólicas

- Haverá fiscalização contínua nos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. Conselheiros tutelares serão chamados caso algum menor de idade esteja consumindo esse tipo de bebida ou esteja em situação de risco.

Cancelas

- Conforme Mallmann, a prefeitura estuda a instalação de cancela no acesso ao Largo da Estação pela Doutor Augusto Pestana, na esquina com a Coronel Flores, para restringir o fluxo de veículos.

Estacionamento

- Nas noites de sexta e sábado, não será permitido estacionar nas ruas Coronel Flores, entre a Augusto Pestana e a Os Dezoito do Forte, e na Doutor Augusto Pestana, na área do Largo da Estação Férrea, em frente aos bares. Segundo o secretário Mallmann, a medida vale já na primeira noite de operação. Ele acredita que a proibição resolva a questão do som alto, reclamação antiga dos moradores da área.