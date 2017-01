Operação Papai Noel reduz assaltos a estabelecimentos comerciais no mês de dezembro em Caxias

Balanço 12/01/2017 | 15h43 Atualizada em

Com o reforço de 16 policiais militares que retornaram de Porto Alegre após um período de atuação na Operação Avante, os roubos a farmácias e a postos de combustíveis caíram consideravelmente em Caxias do Sul durante a Operação Papai Noel. A presença contínua dos agentes nas ruas centrais da cidade também contribuiu para a redução dos roubos a estabelecimentos comerciais num todo.

Leia mais:

Em comparação com 2015, principais crimes aumentam em Caxias do Sul

Brigada Militar estuda mudar policiamento no interior do RS

Polícia diz que morte de DJ Rafael Secco foi encomendada em Caxias



De acordo com dados divulgados pelo 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) na manhã desta quinta-feira, nos 31 dias da força-tarefa foram registrados 24 assaltos ao comércio de Caxias, sendo apenas um roubo a farmácia e um a posto de combustível. Em outros meses, a média de assaltos a esses tipos de estabelecimentos girou em torno de oito a 11 casos.

Nos outros comércios os registros caíram pela metade em dezembro, comparando com outros meses do ano. De uma média de 55 ocorrências registradas entre janeiro e novembro, os delitos deste tipo reduziram para 22 casos durante a Operação.

O comandante interino do 12º BPM, major Emerson Ubirajara, também destaca a abrangência de ações policiais no interior de Caxias. Conforme ele, em dezembro não houve nenhum ataque a agências bancárias e a carros-fortes na região, que são ocorrências típicas do final de ano pela grande circulação de dinheiro.

— A redução desses crimes em dezembro é fruto de planejamento, estudos e um trabalho de prevenção juntamente com o setor de inteligência da BM. Atuamos nos distritos e bairros mais afastados do Centro, como, por exemplo, Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí, Ana Rech e Forqueta, por serem áreas de pouco movimento e as mais procuradas pelos criminosos — explica o major.

Durante a Operação Papai Noel também foram apreendidas nove armas, além de serem registrados 121 roubos a pedestres, 70 roubos de veículos e 16 assaltos a ônibus do transporte coletivo. Ao todo, 193 pessoas foram presas, 1.507 abordadas e 914 veículos fiscalizados.

A força-tarefa ocorreu em parceira com a Guarda Municipal, a Polícia Civil e agentes da Secretaria de Trânsito e da Secretaria de Urbanismo.



O que é a Operação Papai Noel

Tradicional estratégia da Brigada Militar realizada no mês de dezembro, quando o pagamento do 13º salário e o período de festas ampliam a circulação de dinheiro. Policias a pé, montados e em viaturas circularam por algumas horas na área central da cidade e abordam pessoas e veículos com atitudes suspeitas. A presença dos agentes nas ruas também inibe a prática de diversos crimes.



CONFIRA OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO EM 2016

Pessoas abordadas: 1.507

Veículos abordados: 914

Estabelecimentos vistoriados: 216

Armas apreendidas: 9

Total de prisões: 193

Roubos a pedestres: 121

Furto ao comércio: 15

Roubos ao comércio: 22

Furto de veículos: 128

Roubo de veículos: 70

Roubo a farmácia: 1

Roubo a posto de combustível: 1

Roubo a ônibus do transporte coletivo: 16