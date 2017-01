Números da Secretaria de Segurança Pública confirmam aumento da criminalidade na Serra

Balanço 26/01/2017 | 20h13 Atualizada em

O que já vinha sendo anunciado desde o ano passado se confirmou nesta quinta-feira. Conforme números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, os homicídios, assaltos e furtos aumentaram no ano passado nas principais cidades da Serra em relação a 2015 . Porém, roubos e furtos de veículos tiveram redução na maioria dos municípios gaúchos.

Em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Vacaria houve crescimento nos assassinatos, além de ataques a pedestres, roubo a estabelecimentos comerciais e a ônibus do transporte coletivo. No Estado, o latrocínio (roubo com morte) foi o crime que mais cresceu. Em 2016, o Rio Grande do Sul registrou aumento de 14,7% se comparado ao ano anterior, saltando de 143 casos para 164. O registro, que foi o maior dos últimos 15 anos, representa um latrocínio a cada dois dias e meio. Os homicídios dolosos (com intenção de matar) aumentaram 7,3% no ano passado (de 2.431 para 2.608).

Para combater essa violência, a Brigada Militar anunciou reforço no policiamento. Ciente da situação, em entrevista ao Jornal do Almoço ontem, o novo comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Dal'Lago, afirmou que, nos próximos meses, cerca de 1.060 policiais, 150 viaturas e 250 armas devem ser distribuídos pelas cidades gaúchas. Ainda não se sabe a quantidade de efetivo e materiais que devem vir para a Serra.

— Não podemos esquecer das cidades do interior também. Nós já estamos revendo o formato das patrulhas, para montarmos equipes com mais efetividade — explica Dal'Lago.

A prioridade da BM, conforme o coronel, é focar nos cinco principais crimes registrados no Estado: homicídio, latrocínio, roubo a estabelecimento comercial, assalto a pedestre e ataques a transporte coletivo.

— O nosso modelo de gestão, que ocorre desde 2015, foca nestes delitos, que são os de maior impacto social — reforça o comandante-geral.



Contagem de mortes é diferente

Há discrepância entre os números da violência em Caxias do Sul divulgados pela SSP e o que foram divulgados no início de janeiro pela Brigada Militar. Em 2016, Caxias do Sul registrou 150 assassinatos, incluindo sete latrocínio e 11 mortos em confronto com a polícia. O número é superior ao divulgado pela secretaria, que contabiliza 122 casos no total.

A diferença, segundo a SSP, ocorre porque o levantamento da pasta leva em consideração apenas o número de ocorrências e não o de vítimas. Duplo ou triplo homicídios numa mesma ocorrência, por exemplo, são contabilizados apenas como um caso na estatística da SSP.

Redução de furto e roubo de veículo

Ao contabilizar a redução de delitos envolvendo veículos, A Secretaria de Segurança Pública valorizou o trabalho da Delegacia de Furtos e Roubos do Departamento de Investigações Criminais (Deic) em operações contra desmanches, receptação e roubos.

Segundo a SSP, o furto de veículo reduziu 11,1% enquanto que o roubo de veículo diminuiu 17,9% em 2016 se comparado ao ano anterior. Em contrapartida, o número total de roubos considerando todos os tipos de assaltos cresceu 8,7% no Estado (de 80.606 para 87.633).

Ações para 2017

A meta de redução dos índices de criminalidade para 2017 não foi revelada pelo secretário Cezar Schirmer. No entanto, ele que ressaltou ações integradas entre as polícias, a Força Nacional e as Forças Armadas como medidas que serão empregadas contra a criminalidade no Estado.

Em 15 de fevereiro, deve iniciar o Centro Integrado de Inteligência já anunciado pelo governo, que é um dos eixos do Plano Nacional de Segurança. O projeto prevê a integração entre as frentes de segurança pública para agilizar a troca de informações e consequentes ações de inteligência.

Até lá, o secretário espera contar com aumento no efetivo de 70 para 200 agentes da Força Nacional. Hoje, haverá a formatura de 200 policiais civis. Outra turma deve ser diplomada até julho. Até o final do ano, a Brigada Miliar espera contar com reforço de PMs, que devem iniciar o curso nos próximos meses.

Schirmer disse ainda que está solicitando ajuda do Governo Federal para reforçar as fronteiras do Estado com as Forças Armadas. O mesmo apoio deve ocorrer em barreiras e operações policiais junto com a Brigada Militar.

A SSP também divulgou a nova ferramenta tecnológica que está sendo utilizada pelos agentes de segurança pública como meio de agilizar o atendimento às ocorrências. É um aplicativo de celular que permite a consulta rápida de placas e registros de furto e roubo de veículos e a consulta da ficha criminal dos suspeitos abordados.

CONFIRA OS NÚMEROS

CAXIAS DO SUL

Homicídios dolosos em 2015: 85

Homicídios dolosos em 2016: 116

Aumento de 36%

Latrocínios em 2015: 7

Latrocínios em 2016: 6

Queda de 14%

Roubo de veículos em 2015: 729

Roubo de veículos em 2016: 976

Aumento de 33%

Roubos gerais em 2015: 3.261

Roubos gerais em 2016: 3.626

Aumento de 11%

BENTO GONÇALVES

Homicídios dolosos em 2015: 21

Homicídios dolosos em 2016: 23

Aumento de 9.5%

Latrocínios em 2015: 2

Latrocínios em 2016: 1

Queda de 50%

Roubo de veículos em 2015: 108

Roubo de veículos em 2016: 95

Queda de 12%

Roubos gerais em 2015: 5887

Roubos gerais em 2016: 639

Aumento de 8.6%

VACARIA

Homicídios dolosos em 2015: 13

Homicídios dolosos em 2016: 17

Aumento de 30.7%

Latrocínios em 2015: 0

Latrocínios em 2016: 0

Roubo de veículos em 2015: 8

Roubo de veículos em 2016: 15

Aumento de 87.50%

Roubos gerais em 2015: 163

Roubos gerais em 2016: 218

Aumento de 33.7%

FARROUPILHA

Homicídios dolosos em 2015: 11

Homicídios dolosos em 2016: 13

Aumento de 18%

Latrocínios em 2015: 1

Latrocínios em 2016: 2

Aumento de 100%

Roubo de veículos em 2015: 84

Roubo de veículos em 2016: 78

Queda de 7,1%

Roubos gerais em 2015: 223

Roubos gerais em 2016: 319

Aumento de 43%