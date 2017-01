Mulher registra ocorrência de estupro coletivo em Caxias do Sul

Violência 02/01/2017 | 09h18 Atualizada em

A Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher passa a investigar a partir desta segunda-feira um caso de suposto estupro coletivo registrado na madrugada de domingo em Caxias do Sul. Conforme a ocorrência policial, uma mulher de 37 anos teria sido abusada sexualmente por nove homens que invadiram um mercado de propriedade dela.

A mulher estava comemorando a festa da virada, quando recebeu a notícia que o imóvel foi arrombado. Ao se deslocar até o endereço, que fica junto à casa onde mora, localizado numa área de vulnerabilidade social de Caxias, se deparou com os agressores. No momento em que entrou no local foi surpreendida pelo grupo que acabou lhe estuprando.

A vítima afirma que não conhece os criminosos e suspeita que dívidas por drogas do seu ex-companheiro possam ter motivado o crime. Ela foi encaminhada para exames de corpo de delito.

O nome da mulher e do bairro onde o crime aconteceu não foram divulgados pela polícia.