Mulher é atacada por vizinha com faca no Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul

Discussão e agressão 27/01/2017 | 19h51 Atualizada em

Uma discussão entre moradoras do Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul, terminou com uma mulher ferida no pescoço na tarde desta sexta-feira. A vítima tem 42 anos e foi atingida por um golpe de faca. O corte foi superficial e ela foi atendida no Pronto Atendimento 24 Horas (Plantão).

A Brigada Militar foi acionada por volta das 14h40min, porém a autora da agressão não foi localizada. O caso foi registrado como lesão corporal leve.