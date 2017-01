Mulher admite que não foi vítima de estupro coletivo em Caxias do Sul

Falsa comunicação 02/01/2017 | 17h17 Atualizada em

A suposta vítima de um estupro coletivo em Caxias do Sul negou o crime durante o depoimento a Polícia Civil na tarde desta segunda-feira. A mulher de 37 anos relatou que os fatos ocorridos na madrugada de domingo foram consentidos, porém mentiu para o filho por vergonha e medo do ex-marido.

Leia mais

Mulher registra ocorrência de estupro coletivo em Caxias do Sul

Criminosos assaltam dois ônibus em Caxias do Sul

Homem é morto com tiro na cabeça em Vacaria



De acordo com a ocorrência inicial, a mulher foi verificar o arrombamento de seu mercado quando foi atacada por nove homens. Em depoimento à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), a mulher admitiu ter mantido relações sexuais consentida com sete homens na noite de Reveillon, porém em momentos diferentes.

— Após, com vergonha, a mulher mentiu para o filho e afirmou ter sido estuprada. Foi ele quem acionou a Brigada Militar, o que resultou no registro desta ocorrência — aponta a delegada Thaís Norah Sartori Postiglione, que responde temporariamente pela Deam.

A história ainda é analisada e não está descartado a autuação da suposta vítima por falsa comunicação de crime.

— Parte do crime, que é o furto (no mercado), ocorreu e iremos investigar a autoria. Sobre o estupro, está claro que não ocorreu. Porém, a mentira dela, foi para o filho. Em tese, foi ele quem acionou a polícia. Ainda precisamos analisar (se cabe responsabilização) — comenta a delegada Thaís.