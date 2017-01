Melhora estado de saúde de jovem que teve 80% do corpo queimado em Vacaria

Crime 24/01/2017 | 17h05 Atualizada em

Segundo testemunhas, o casal discutiu na madrugada de domingo, quando Stéfani não quis manter relações sexuais com o companheiro

Passou para regular o estado de saúde da jovem que teve 80% do corpo queimado pelo companheiro em Vacaria. Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, Stéfani Aparecida Pereira Ribeiro, de 18 anos, apresentou uma leve melhora nesta terça-feira.

Conforme o secretário estadual de Saúde, João Gabbardo, Stéfani será transferida ainda nesta terça para a UTI do Hospital São Vicente, em Passo Fundo. Michael de Andrade Ribas, 28 anos, acusado de ter jogado gasolina e ateado fogo na companheira, é foragido do sistema penitenciário. Ele estava no Instituto Penal de Passo Fundo, de onde foi liberado para procurar emprego e não mais voltou.

Michael possui antecedentes criminais por sete roubos, sete furtos e duas tentativas de homicídio. A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva dele por tentativa de homicídio. Segundo testemunhas, o casal discutiu na madrugada de domingo, quando Stéfani não quis manter relações sexuais com o companheiro. A residência deles também foi destruída com o incêndio.



