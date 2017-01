Ladrões assaltam seminário no interior de Caxias do Sul

Polícia 29/01/2017 | 21h31 Atualizada em

Três homens armados e com máscaras ninja invadiram, na noite de sábado, o Seminário da Ordem dos Cônegos Regulares Lateranenses, situado a cerca de um quilômetro da sede do distrito de Santa Lúcia do Piaí, no interior de Caxias do Sul. No momento do assalto, por volta das 20h40min, os três padres e três noviços que residem no local estavam na sala de televisão.



— Eles disseram ter a informação de que haveria um cofre na casa, que não há, e de que teríamos a quantia de R$ 300 mil, que não temos. Acreditavam piamente que havia essa importância significativa, mexeram no gesso do teto, no rodapé, nos móveis, na escadaria, nos vasos — relata o padre Dorival Leite, mestre dos noviços.



Leia também:

Aumento da tarifa de ônibus só deve ser definido na próxima semana em Caxias

Jovem morre afogado no Rio das Antas, em São Marcos



Os bandidos ficaram no seminário até por volta da meia-noite e meia. Um deles ficou na sala com o grupo de moradores, e os outros percorreram os diversos cômodos fazendo a busca. Ao verem que o piso da sala de convivência havia sido consertado recentemente, arrancaram-no para conferir se o suposto cofre não estaria enterrado lá.



Ninguém foi agredido, inclusive um dos homens fez questão de dizer que não tinham vindo para machucar ninguém, só estariam atrás do dinheiro, sobre o qual teriam uma "informação quente". Padre Dorival, entretanto, garante que nunca existiu esse dinheiro, nem o suposto cofre: os ladrões encontraram apenas os honorários de um padre e o dinheiro que outro havia retirado para pagar algumas contas nesta segunda-feira. Levaram, também, duas televisões, um micro-ondas, uma máquina de cortar grama e uma caixa com parte do rancho comprado na última quinta-feira.



Além dos três que entraram no seminário, haveria ainda outros dois bandidos do lado de fora, cuidando para ver se não chegava ninguém. Os padres acreditam que eles estavam a pé, ou tinham deixado o carro na rodovia, que fica a 200 ou 300 metros do lugar. Para levar os objetos roubados, usaram o veículo do seminário, depois o levaram de volta.



Os religiosos ainda não fizeram um levantamento completo do que foi levado, pois preferiram passar o domingo fora. O pior, entretanto, foi o cenário deixado pelos assaltantes:



— A destruição foi grande — resume o padre Dorival.