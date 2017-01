Jovem morto na Estação Férrea teria se envolvido em briga em Caxias

Violência 07/01/2017 | 16h33 Atualizada em

O jovem Guilherme Yuri Padilha, 19 anos, morto com uma facada na madrugada deste sábado, teria se envolvido em uma briga. Ele foi golpeado no abdômen, chegou a ser socorrido, mas morreu cerca de uma hora depois no Hospital Pompéia. Padilha é a terceira vítima de assassinato neste ano em Caxias do Sul. O crime ocorreu na região da Estação Férrea, o maior ponto de concentração de jovens em bares e casas noturnas da cidade.



Testemunhas contaram a familiares que Padilha teria reagido à provocação de um rapaz que lhe pediu um cigarro. A vítima respondeu que não tinha e teria sido ofendida pelo rapaz, que ainda tentou lhe tomar o celular. A ocorrência registrada na Polícia Civil indica que o crime ocorreu na Rua Coronel Flores, mas Padilha caiu na Rua Dr. Augusto Pestana, em frente ao prédio da Secretaria da Cultura, onde neste sábado ainda haviam grandes marcas de sangue nas pedras de calçamento. O local é onde ficam estacionados táxis. Padilha teria sido atingido a poucos metros dali e corrido em busca de ajuda, até cair. Ele foi ferido às 1h45min e levado ao Hospital Pompéia, onde faleceu às 2h40min.



Segundo a ocorrência da Polícia Civil, ninguém se apresentou como testemunha. Antes de Padilha ser ferido, dezenas de jovens se aglomeravam na Coronel Flores — de três pistas de trânsito, veículos conseguiam transitar em apenas uma. Neste sábado, duas latas de lixo acumulavam diversas garrafas de bebida, como cerveja, recolhidas do chão.



Segundo familiares, Padilha não costumava mais sair à noite. Na sexta-feira, ele aceitou o convite de um amigo para jogar videogame e, depois, de outro para irem até a Estação Férrea. Ele morava com os pais no bairro Planalto Rio-Branco e ajudava o pai fazendo pinturas.



Padilha tinha apenas uma passagem como menor infrator, por vias de fato. No ano passado, ele sofreu um tiro na cabeça após um acidente de trânsito na saída de uma festa em Flores da Cunha. Na ocasião, um jovem morreu baleado.



O velório de Padilha ocorrerá a partir da noite deste sábado na sala 02 das Capelas Cristo Redentor. O sepultamento está marcado para as 9h de domingo no Cemitério Municipal II, no loteamento Rosário.