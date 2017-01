Jovem foi baleado durante tentativa de assalto na Praça do Trem, em Caxias

Polêmica 29/01/2017 | 14h39 Atualizada em

Um rapaz de 19 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, na madrugada deste domingo. Cassiano de Souza Gomes foi baleado na mão esquerda e atendido no Pronto Atendimento 24 Horas (Postão). O relato inicial apontava que o crime teria ocorrido no Largo da Estação Férrea, o que causou estranheza a Guarda Municipal, que estava em operação no reduto boêmio.

Leia mais

Dupla armada assalta farmácia do bairro Cruzeiro, em Caxias

Três jovens são detidos por tráfico de drogas na Estação Férrea, em Caxias

Assaltantes explodem dois caixas eletrônicos em Bento Gonçalves



A vítima deu entrada no Postão às 3h39min. Aos policiais militares, Gomes relatou que foi ferido durante uma tentativa de roubo próximo aos trilhos da Rua Augusto Pestana. A ocorrência foi registrada apontando o Largo da Estação Férrea.

Questionado sobre o tema, o diretor da Guarda Municipal, Ricardo Fugante, estranhou o relato. Após diligências, foi esclarecido que o crime ocorreu na região da Praça do Trem.

— O rapaz retornava para casa quando foi atacado. O criminoso tentava arrancar as correntes que estavam no pescoço da vítima quando ocorreu o disparo. A vítima segue no Hospital Pompéia, mas não corre risco — resume Fugante.

Em seu relatório de operação, a Guarda Municipal aponta que a operação na Estação Férrea ocorreu das 23h de sábado até as 3h45min de domingo. Inclusive, é relatado a condução de um suspeito por ameaça, lesão corporal e dano ao proprietário de um táxi por volta das 3h.

Números da operação na madrugada de domingo:

:: 31 veículos abordados

:: 4 autos de infração confeccionados

:: 1 veículo recolhido

:: 2 CNHs recolhidas

:: 1 motorista flagrado embriagado

:: 1 notificação entregue ao proprietário do Mississipi Delta Blues Bar

:: 1 condução de partes para a Delegacia