Jovem é baleado após assalto em mercado de Caxias do Sul

Insegurança 04/01/2017 | 08h44 Atualizada em

Um jovem de 19 anos foi baleado após perseguir criminosos que haviam assaltado um mercado na tarde desta terça-feira, em Caxias do Sul. De acordo com informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), por volta das 17h20min, três homens armados entraram no estabelecimento localizado na Rua Rodolfo Tisatto, no bairro Santos Dumont, e anunciaram o assalto.

Após roubarem R$ 600, eles tentaram fugir do local. Porém, foram perseguidos pelo jovem. Neste momento, um dos assaltantes disparou contra a vítima, que foi ferida de raspão na mão e na perna. O jovem foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte.

Os criminosos embarcaram em um Fox e não foram localizados pela polícia.