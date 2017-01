Jovem de 17 anos é assassinada dentro do próprio quarto, em Caxias

Feminicídio 30/01/2017 | 10h25 Atualizada em

Um crime bárbaro chocou a comunidade do bairro Forqueta, em Caxias do Sul, no início da manhã desta segunda-feira. A jovem Gracielli Degasperi Grandi, 17 anos, foi assassinada a tiros dentro do próprio quarto, às 9h05min. Segundo o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, Joigler Paduano, o autor é o ex-companheiro da jovem, Tiago Tavares de Oliveira, 21 anos.

Leia mais:

Ladrões assaltam seminário no interior de Caxias do Sul

Jovem foi baleado durante tentativa de assalto na Praça do Trem, em Caxias



Conforme a BM, o ex-companheiro foi até a residência, na Rua Amantino Tonietto, e pediu para falar com a garota. O rapaz foi recebido pelo ex-sogro. Após, Oliveira entrou no quarto do jovem e, em seguida, disparou ao menos três vezes. Gracielli estava dormindo e não teve reação: ela foi alvejada enquanto ainda estava deitada na cama. Por volta de 10h, a perícia ainda estava no local e não havia confirmação de quantos tiros atingiram a garota.

Foto: Facebook / Reprodução

A jovem manteve o relacionamento com o rapaz por cerca de três anos. Oliveira, inclusive, chegou a morar na residência da garota. Porém, conforme relatos de testemunhas, Gracielli havia terminado o relacionamento. A moça trabalhava há um ano como jovem aprendiz num mercado do bairro e recém havia passado no vestibular.

O homem fugiu do local a pé. A BM faz buscas pela região. Oliveira é natural de Giruá e possui passagens pela polícia como menor infrator e por posse ilegal de arma.



Este é o segundo feminicídio do ano em Caxias do Sul.