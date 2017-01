Jipe e motocicleta adulterados são apreendidas em Canela

Patrulhamento 19/01/2017 | 10h36 Atualizada em

Dois veículos adulterados foram apreendidos pela Brigada Militar (BM) de Canela entre a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira. O primeiro deles foi um Jipe Cherokee que circulava pela área central sem placa dianteira, licenciamento vencido e numeração do chassi diferente do que consta nos documentos.

A abordagem ocorreu por volta das 19h30min. A camioneta foi recolhida e o condutor apresentado na delegacia.



O segundo veículo foi uma motocicleta Fazer que estava no estacionamento de um estabelecimento às margens da RS-235, às 2h20min. Foi constatado que o lacre da placa estava rompido e o sinal identificador não correspondia aquele veículo.

As numerações do chassi e do motor da motocicleta também estavam suprimidas.O condutor não foi encontrado e o veículo foi recolhido.