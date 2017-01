Irmã de homem morto por supostamente pisar em um gato lamenta a banalidade da violência em Caxias

Violência 28/01/2017 | 17h05 Atualizada em

A intrigante morte de Ramiro Teodoro Wolff, 51, nesta sexta-feira, uma semana depois das agressões que ele alegou ter sofrido de dois rapazes após pisar sem querer em um gato, foi um choque para a cozinheira Margarete da Rosa, 58, irmã de Ramiro. Margarete vive nos fundos da casa em que o irmão morava (e que havia pertencido a seus pais), na Rua Pasqual Brambilla, e conta que ele era bastante querido pela vizinhança do bairro Floresta.



_ Ele estava deitado no canteiro da minha casa, todo dolorido, mas não queria contar o que tinha acontecido. Meu erro foi não ter chamado logo a polícia, porque preferi respeitar o silêncio dele. Foi na sexta-feira passada (20). Com o passar dos dias ele foi piorando, não conseguia caminhar mais e passou a vomitar e evacuar sangue. Chamei o Samu na quinta-feira e ele foi internado no Hospital Geral. Foi quando ele disse pra médica que havia sido agredido por dois homens, após ter pisado num gato. Depois disso, outras pessoas me disseram que viram ele apanhar. Mas como pode alguém matar outra pessoa por ter pisado num gato? _ conta a irmã.

Ramiro Wolf era solteiro e não tinha filhos. Sem emprego formal, vivia de alguns bicos de serviços gerais que arrumava. Ainda segundo a irmã, vizinhos mostraram de qual casa teriam saído os homens que teriam agredido Ramiro, na Rua Eleutério Roncada, a meio quarteirão de distância da casa deles. Mas ela não sabe se seriam os próprios moradores da casa. Nos próximos dias, ela será chamada a dar mais informações à polícia.

Após a morte, o corpo de Ramiro foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML). O resultado da autópsia irá ajudar a identificar a causa da morte. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos, já quem em finais de semana a delegacia funciona em regime de plantão.

Caxias do Sul já soma 13 mortes violentas em 2017, quatro a mais do que o mês de janeiro de 2016.