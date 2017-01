Homem morto com tiro no pescoço em Caxias estava em liberdade provisória

Homicídio 27/01/2017 | 08h33 Atualizada em

Um homem identificado como Michael Biano, 34 anos, foi morto com um tiro no pescoço na noite de quinta-feira, em Caxias do Sul. Conforme informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), o crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Julio Calegari, no Loteamento Glória, que fica na região do bairro Esplanada.

Biano estava em frente a casa de número 2517, quando uma motocicleta de cor preta parou no local. Em seguida, duas pessoas não identificadas desceram do veículo e um deles disparou contra Biano, que morreu na hora.

De acordo com a polícia, Biano era usuário de drogas e possuía antecedentes por furtos, roubos, receptação e porte de arma. Ele estava em liberdade provisória.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD) a partir desta sexta-feira.