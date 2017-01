Homem mata assaltante que invadiu casa no interior de Vacaria

Reação 16/01/2017 | 08h30 Atualizada em

Um criminoso, ainda não identificado, foi morto durante um assalto a uma residência na localidade de São Paulino, no interior de Vacaria, no final da noite desse domingo. O crime aconteceu por volta da meia-noite. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas estavam na residência, localizada na BR-285: Valmor Bortolon, 68 anos, a mulher dele, Iracema Bortolon, 71, e José Carlos Ferreira de Almeida, 38. O assaltante invadiu a moradia e pediu por armas. Depois, ele baleou o idoso duas vezes na perna. A mulher levou um tiro no ombro e outro de raspão no rosto. O casal foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira, onde Valmor passou por uma cirurgia e permanece internado na UTI. Iracema já recebeu alta.

Já o outro ferido foi agredido com coronhadas na cabeça, sem gravidade. Ele reagiu, tomou a arma do criminoso e o baleou na cabeça. O assaltante morreu no local. Ele estava com uma pistola 45.

O corpo do criminoso foi levado para necropsia e coleta de digitais para a identificação criminal.