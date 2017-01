Homem é morto com tiro na cabeça em Caxias do Sul

Homicídio 10/01/2017 | 20h20 Atualizada em

Flávio Duarte Lopes, 41 anos, foi morto com um tiro na cabeça no começo da noite desta terça-feira, em Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta das 18h30min na Rua Alberto de Oliveira, bairro presidente Vargas.

Conforme informações do delegado Caio Fernandes, que atendeu a ocorrência, Lopes estava dentro de casa quando um homem chamou por ele. Ao sair, foi executado.

— Testemunhas afirmam que não houve discussão. O autor do disparo chegou na residência, chamou pela vítima e, após atirar, fugiu em uma motocicleta — conta Fernandes.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. De acordo com a Polícia Civil, Lopes não tinha nenhum antecedente policial relevante. Esta é a sexta morte violenta do ano na cidade.