Homem é morto a tiros após consultar mãe de santo em Bento Gonçalves

O primeiro homicídio de 2017 em Bento Gonçalves foi registrado na noite de quinta-feira. Rafael dos Santos Coelho, 28 anos, foi morto quando deixava uma mãe de santo no bairro Fenavinho. A esposa da vítima, Gabriela dos Santos, 29 anos, estava junto no veículo Bora e também foi ferida. Ela recebeu atendimento no Hospital Tacchini.

O crime ocorreu por volta das 23h45min na Rua Miguel Gaieski. Dois homens se aproximaram e efetuaram diversos tiros contra o automóvel em que as vítimas estavam. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP).

Coelho possuía antecedentes por tráfico de drogas, receptação, associação criminosa e lesão corporal. Ele estava em liberdade provisória desde 3 de novembro do ano passado.