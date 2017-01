Homem é baleado no Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias, e morre no Postão 24h

Violência 21/01/2017 | 14h56 Atualizada em

Um homem de 36 anos foi baleado no início da tarde deste sábado, no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, conhecido como Zona do Cemitério, em Caxias do Sul. Clairton Maciel chegou a ser socorrido por populares, mas morreu no Postão 24h, de acordo com informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva CRPO/Serra. O crime ocorreu na Rua Henrique Cia, às 13h.

Ainda não há informações sobre quantos tiros atingiram Maciel, mas pelo menos um foi na cabeça. O homem era detento do regime semiaberto e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.