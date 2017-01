Família procura por jovem desaparecida há quase 20 dias em Caxias do Sul

Polícia 13/01/2017 | 15h00 Atualizada em

O desaparecimento da jovem Cybele Silva da Cunha, 18 anos, completou 16 dias nesta sexta-feira em Caxias do Sul. De acordo com a mãe dela, Luisa da Silva, 39, a moça saiu de casa, no bairro Galópolis, no dia 28 de dezembro, alegando que iria encontrar uma amiga na cidade de Flores da Cunha.

— Essa amiga da minha filha contou que no final do dia, por volta das 20h, a Cybele embarcou num ônibus para voltar até Caxias. Ela chegou a fazer uma postagem numa rede social pouco depois de embarcar, mas depois disso não deu mais sinal — lamenta a mãe.



A família registrou Boletim de Ocorrência (BO) informando o caso no dia 3 de janeiro. Conforme o delegado Rodrigo Duarte, titular da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD) de Caxias, até o momento não há nenhuma pista do paradeiro da moça. O caso permanece em investigação.

Informações podem ser repassadas ao telefone 197 (Polícia Civil).