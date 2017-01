Execução no loteamento Glória, em Caxias, pode ser mais um crime motivado pelas drogas

Em investigação 27/01/2017 | 20h18 Atualizada em

Os primeiros indícios apontam que o assassinato de Michael Biano, 34 anos, na noite de quinta-feira, é mais um motivado pela droga. O crime ocorreu na Rua Júlio Calegari, no loteamento Glória, região do bairro Esplanada, por volta das 22h, quando dois homens desembarcaram de uma motocicleta e um deles disparou contra a vítima. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD) de Caxias do Sul.

De acordo com a família, a trajetória de Biano teve início em 2007, quando ele começou a usar maconha. Logo, o morador do bairro Esplanada seguiu para o crack e o vício passou a determinar sua vida. Para comprar drogas, Biano cometia pequenos furtos. Seu primeiro indiciamento ocorreu em 2010 por furto qualificado. Sua ficha ainda apresenta duas passagens por receptação (em 2014 e 2015) e três por furtos de veículo (em fevereiro e junho do 2016 e no início deste ano).

— A gente sabia (dos crimes) porque tinha de ir na delegacia. Ele não argumentava muito. Depois, batia a depressão, e dizia que iria mudar. Ele chegou a ficar uns sete meses sem usar nada, mas sempre recaía — lamenta Suelen Viana, irmã mais nova da vítima.

No caso mais recente, por volta das 16h15min de 5 de janeiro, Biano foi surpreendido pela Brigada Militar próximo à rodoviária e abandonou uma motocicleta para fugir a pé. Acabou capturado duas quadras depois, na Rua Vinte de Setembro. O suspeito confessou que havia furtado o veículo da Avenida Júlio de Castilhos e contou que levou a motocicleta desligada "porque era morro abaixo". Os policiais militares entraram em contato com a vítima, que ainda nem havia percebido o furto, e Biano foi preso.

Após a lavratura do flagrante na Polícia Civil, Biano deu entrada no sistema penitenciário. Apesar de seu antecedentes, o autuado foi beneficiado com a liberdade provisória no dia seguinte.

Após a última prisão, a família não conseguiu manter contato com ele. A desavença era porque o homem não queria a internação. Porém, na semana passada, Biano procurou a irmã com medo.

— Ele pediu para dormir lá em casa. Disse que estava com problema, que estavam atrás dele na rua. Mas não sabia o motivo. Com a gente ele era tranquilo, não sabíamos de nada. Mas acredito que foi a droga (que motivou o crime). Quando cai nessa vida, é assim — afirma Suelen.

Biano será sepultado neste sábado, às 9h30min, no Cemitério Público II.