Execução no bairro Mariani é o 10º assassinato do ano em Caxias do Sul

Um homem de 28 anos foi executado em Caxias do Sul na noite de segunda-feira. Luis Fernando Pereira de Cândido foi atingido por pelo menos cinco disparos. Esse é o 10° assassinato registrado no município em 2017, uma morte a mais do que o ocorrido em janeiro do ano passado — 2016 terminou com 150 assassinatos.

O crime ocorreu na Rua Raquel Calleri Grazziotin, bairro Mariani. A Brigada Militar (BM) foi acionada às 23h19min após denúncia de vários disparos de arma de fogo na via pública. A vítima foi encontrada já em óbito.

O crime possui características de execução. Cândido foi atingido por três tiros na cabeça, um no pescoço e um nas costas. Ele possuía antecedentes por lesão corporal, ameaça e furto qualificado.