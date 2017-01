Ex-namorado de Henriette Vaccari sofre tentativa de homicídio em Caxias do Sul

Violência 09/01/2017 | 17h44 Atualizada em

Marcus Vinícius de Oliveira, o Pezão, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira, em Caxias do Sul. De acordo com informações da Brigada Militar (BM), ele foi atingido por pelo menos três tiros na Rua João Salvador, no bairro Jardim América, por volta das 15h40min. Pezão teria levado um tiro no abdômen, uma na boca e outro nas pernas.

Leia mais

Homem é morto com tiro na perna em Caxias do Sul

Morador de Caxias do Sul está desaparecido há cinco dias



Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Pompéia. Ele está em atendimento. A polícia ainda não tem suspeitos para o crime.

Pezão ficou conhecido por se apresentar como namorado da ex-princesa da Festa da Uva, Henriette Vaccari, encontrada morta em novembro de 2014, no apartamento onde morava. Uma semana após o fato, ele acabou preso por uma tentativa de homicídio, quando agrediu um rapaz a pauladas no Centro. Na penitenciária, ele chegou a fazer postagens nas redes sociais, mas, seu aparelho celular foi recolhido.