Envolvidos na última morte de policial em Caxias, em 2015, foram condenados e seguem presos

No Presídio Regional 24/01/2017 | 11h44 Atualizada em

O assassinato do sargento Edir Hendges Welter, durante um assalto na noite de segunda-feira, revolta a comunidade de Caxias do Sul. A indignação é maior diante da sensação de impunidade que caracteriza a crise na segurança pública do Rio Grande do Sul. No entanto, os envolvidos na última morte de policial no município foram condenados em primeira instância e seguem recolhidos no Presídio Regional, antiga Penitenciária Industrial.

Leia mais

Assassinado durante assalto em Caxias, sargento pretendia se aposentar no final do ano

Segundo suspeito de envolvimento no assalto com morte de sargento é preso em Caxias

"Ele era amigo de todos", diz tenente sobre sargento morto em 2015





O caso ocorreu em setembro de 2015 e também foi um latrocínio (roubo com morte). O sargento Ronaldo Silva de Lima reagiu ao assalto a uma pizzaria da Avenida Rubem Bento Alves, no bairro São José, e houve confronto. Um dos assaltantes, Leonardo da Costa Gonçalo Alves, morreu no local. Outros dois suspeitos fugiram. O policial militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A resposta da Polícia Civil foi rápida e, menos de duas semanas após o crime, os dois suspeitos estavam presos temporariamente. O processo está com a 2ª Vara Criminal e teve sentença foi proferida em 13 de abril do ano passado.

Alexsander da Silva, de 22 anos, foi condenado a 21 anos em regime fechado. A pena de Jonatan Gomes de Oliveira, 23 anos, foi um pouco maior: 23 anos de reclusão. Ambos estão recolhidos no Presídio Regional. O processo está em recurso no Tribunal de Justiça.