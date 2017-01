Empresário instala placa para avisar sobre a insegurança que ronda a Universidade de Caxias do Sul

Alerta 31/01/2017 | 20h33 Atualizada em

A insegurança no entorno da Universidade de Caxias do Sul (UCS) provocou uma reação inusitada no final da tarde desta terça-feira. Incomodado com a situação, o empresário caxiense Mateus Francisco Pasquali, 45 anos, decidiu agir por conta própria. Ele instalou uma placa de alerta contra crimes na Rua Gilda Marcon Grazziotin Nora, entre o CTG Rincão da Lealdade e um pavilhão vazio. A via é o principal acesso à UCS, pela BR-116, e ponto de arrombamentos de veículos e roubos a pedestre, segundo estudantes e o empresário.

Leia mais:

Estudantes pedem mais segurança em Caxias do Sul



— Toda semana passo por ali e vejo veículos com vidros quebrados, objetos das vítimas jogados no chão. Já recolhi jaleco de funcionários do hospital. É impossível ver isso e não fazer nada. Fico triste por ver pessoas indiferentes com o que acontece na nossa cidade, por isso, a placa foi a forma que encontrei de ajudar — explica Pasquali, que contou com a ajuda dos funcionários Leandro e Alessandro Celau para instalar a placa, além de ter o apoio da empresa Brasil Visual na confecção do adesivo.

O temor de Pasquali também tem indignado moradores da região do bairro Petrópolis, alunos e até funcionários da UCS. Eles reclamam, principalmente, que aumentaram os casos de roubos e furtos em ruas próximas ao Hospital Geral e do Ambulatório Central. O problema já é antigo: em junho do ano passado, estudantes pressionaram autoridades policiais e a administração da Universidade por uma reação contra assaltantes. Mas, conforme relatos, nada mudou.

— Não podemos mais viver sem segurança em um ambiente privado, que pagamos horrores para utilizarmos. Os seguranças da UCS servem apenas para controlar local de estacionamento proibido — relata o estudante de Medicina Daniel João Guerra, 23 anos, que também questiona a inexistência de câmeras de vigilância em pontos onde criminosos costumam atuar.

É possível visualizar diversos pedaços de vidros de automóveis no principal acesso à UCS, pela BR-116. Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Os estudantes relatam que, há cerca de dois anos, foi feito um abaixo assinado por alunos após vários assaltos. Porém, de acordo com eles, nada foi feito. Os jovens também questionam de quem é a responsabilidade de garantir a segurança aos frequentadores da UCS e dos arredores, já que os seguranças privados da universidade têm a missão apenas de proteger o patrimônio.