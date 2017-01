Em menos de uma hora, dois carros são roubados em Caxias do Sul

Criminalidade 06/01/2017 | 08h56 Atualizada em

Dois veículos foram roubados e um ônibus foi assaltado em Caxias do Sul na quinta-feira. O primeiro crime ocorreu pela manhã, às 7h32min, quando um casal embarcou no transporte coletivo na Rua da Glória, bairro Cruzeiro. Fazendo menção de estarem armados, eles roubaram R$ 85 do caixa e fugiram para o interior do bairro.

Os roubos de veículo ocorreram a noite. Na Avenida Rio Branco, bairro Kayser, às 21h11min, dois jovens baixos e morenos abordaram o motorista. Eles estavam armados e levaram um Sandero prata, ano 2010 e placas IQP-3251.



Pouco tempo depois, às 21h58min, um homem moreno claro roubou um Ka preto, ano 2012 e placas MKF-4891. O assaltante aparentava ser jovem, tinha estatura mediana e vestia um moletom cinza com capuz.

Ambos os veículos são procurados pelas autoridades policiais. Denúncias podem ser feitas pelo 190 ou pelo aplicativo Whatsapp no número (54) 98432.9312 (Polícia Civil).