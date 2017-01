Em apenas dois dias, dois ônibus são assaltados no Vila Ipê, em Caxias

Insegurança 03/01/2017 | 09h57 Atualizada em

Os dois primeiros dias de 2017 registraram dois roubos a transporte coletivo no bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul. O caso mais recente ocorreu na tarde de segunda-feira, por volta das 15h30min, e foi protagonizado por um homem armado com uma faca.

De acordo com as informações da Brigada Militar, o assaltante entrou no ônibus no ponto final do bairro e anunciou o crime. Ele recolheu o dinheiro que estava no caixa e fugiu correndo.

Já na noite de domingo, o bandido estava armado com um revólver e atacou o ônibus na Rua das Arapongas. Neste caso, também só foi levado o dinheiro do cobrador. Ninguém foi preso.



Crimes são impulsionados pelo tráfico

A comunidade do Vila Ipê fica na Zona Norte de Caxias do Sul, uma das mais afetadas pela violência. O bairro foi o que mais registrou mortes em 2016, com 12 homicídios. Em segundo ficou o Santa Fé, da mesma região, com nove assassinatos.

Representantes da Polícia Civil e Brigada Militar apontam a Zona Norte como uma área de intenso tráfico de drogas. A circulação de usuários e disputas de territórios por traficantes são apontados como fatores da insegurança na região.