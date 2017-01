Dupla armada assalta farmácia do bairro Cruzeiro, em Caxias

Insegurança 29/01/2017 | 10h42 Atualizada em

A farmácia São João do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, foi assaltada na noite deste sábado. O crime ocorreu às 21h08min, quando dois homens armados com um revólver invadiram o estabelecimento da Rua Luiz Michielon. Foi roubado o dinheiro do caxias e algumas mercadorias.

Os assaltantes eram negros. Um deles utilizava usava boné azul e moletom verde. O outro vestia um boné preto. Eles fugiram correndo. Ninguém foi preso.

Por terem o caixa próximo a porta de saída e atendentes mulheres, farmácias são alvos preferenciais de diversos ladrões. No ano passado, a Polícia Civil apresentou 12 inquéritos contra um mesmo assaltante. A investigação reuniu os casos ocorridos em 23 dias no intuito de manter o suspeito preso por mais tempo.