Detenta bêbada gera tumulto no Presídio Estadual de Bento Gonçalves

Farra na cadeia 19/01/2017 | 11h10 Atualizada em

Uma detenta de 35 anos causou tumulto na cela feminina do Presídio Estadual de Bento Gonçalves na tarde de quarta-feira. A mulher, que estava visivelmente alterada, desacatou diversos agentes penitenciários. O teste do etilômetro resultou em 0,72 mg/l e confirmou a embriaguez da apenada em regime fechado.

Leia mais

Brigada Militar recupera Jetta roubado em dezembro em Caxias do Sul

Jipe e motocicleta adulterados são apreendidas em Canela



O fato ocorreu por volta das 17h30min. Após a detenta ser contida, agentes realizaram uma revista na cela feminina, porém nada foi apreendido. O caso foi registrado na Polícia Civil como desacato. A detenta também responderá a um procedimento administrativo disciplinar da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Procurados pela reportagem, a administração do Presídio Estadual de Bento Gonçalves e a 7ª Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Caxias do Sul, preferiram não se manifestar na manhã desta quinta-feira.

A detenta embriagada é condenada por tráfico de entorpecentes e cumpre pena desde 3 de março de 2012. Ela está recolhida no regime fechado desde 22 de abril do ano passado, quando foi recapturada após uma fugir em 5 de dezembro de 2015.