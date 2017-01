Criminosos assaltam dois ônibus em Caxias do Sul

Insegurança 02/01/2017 | 11h12 Atualizada em

Dois ônibus do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul foram alvo de criminosos armados entre a tarde e a noite deste domingo. Em um dos casos, uma mulher de 35 anos ficou ferida após ser agredida com um golpe de madeira na cabeça.

Leia mais:

Mulher registra ocorrência de estupro coletivo em Caxias do Sul

Caxias do Sul registra primeiro assassinato de 2017

Oceanógrafo de São Marcos morre em tentativa de assalto, em Santa Catarina



Conforme informações do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/ Serra), o primeiro assalto aconteceu às 16h, na Avenida Abramo Randon, no Loteamento Saint Etienne. Um casal entrou no veículo e logo anunciou o roubo. Foram levados diversos objetos das vítimas como cartões de banco, joias e aparelhos celulares. Na saída, a dupla utilizou um pedaço de madeira para agredir uma mulher, que seria a funcionária da empresa Visate. Ela foi encaminhada para atendimento médico e liberada em seguida.

Já à noite, às 22h, um homem armado assaltou um ônibus na Rua das Arapongas, bairro Vila Ipê. Ele roubou dinheiro do caixa. A polícia fez buscas pela região, mas o criminoso não foi localizado.

ia fez buscas pela região, mas o criminoso não foi localizado.