Corpo em decomposição é encontrado em Carlos Barbosa

O corpo de um homem, já em decomposição, foi encontrado por volta das 20h de sexta-feira, às margens do Km 4 da ERS-446, próximo a uma ponte, em Carlos Barbosa.



Segundo informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, que atendeu a ocorrência, a vítima aparentava 40 anos e estava sem documentos.



Uma perícia preliminar realizada no local indicou que a morte ocorreu por ferimento com arma de fogo — o corpo apresentava três disparos nas costas.