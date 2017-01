Corpo de homem é localizado às margens de rio em São Sebastião do Caí

Investigação 16/01/2017 | 08h21 Atualizada em

O corpo de um homem foi localizado às margens do Rio Caí, em São Sebastião do Caí, no final tarde de domingo. Conforme informações da Brigada Militar (BM), o cadáver foi encontrado por moradores da região, por volta das 18h, no bairro Navegantes. Até o início da manhã desta segunda-feira, a vítima ainda não havia sido identificada.



O corpo estava enterrado em um buraco raso. Somente a perícia poderá apontar as causas da morte, além de identificar a vítima.