Consepro de Bento Gonçalves enviará boletos junto com o IPTU para contibuições voluntárias

Os carnês do IPTU de Bento Gonçalves serão enviados aos moradores com um segundo boleto, no valor de R$ 15. Esse valor é uma contribuição espontânea que os moradores poderão fazer à Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública.

O pagamento do boleto para o Consepro é feito em uma conta que não tem qualquer relação com os cofres municipais. De acordo com o presidente da Fundação Consepro de Bento, Elton Gialdi, quem não quiser pagar pode descartar o boleto. A ação faz parte de uma campanha que iniciada em setembro do ano passado para arrecadar dinheiro.

A meta é alcançar R$ 700 mil. O dinheiro será utilizado na compra de 15 rádios digitais, montar uma sala de comando e controle, adquirir duas viaturas blindadas e implementar um sistema de GPS integrado às viaturas.

Até o final do ano passado, foram arrecadados cerca de R$ 100 mil.