Com ajuda da BM de Farroupilha, ex-comparsa de Falcão é preso em Santa Catarina

Polícia 30/01/2017 | 21h36 Atualizada em

Um homem, que seria ex-comparsa de um dos bandidos que mais foi temido e procurado no Rio Grande do Sul, o Elisandro Rodrigo Falcão, foi preso em Santa Catarina na tarde da última sexta-feira. José Amilto Cará, 48 anos, foi capturado em uma ação conjunta entre a polícia militar de SC e a Brigada Militar de Farroupilha. Falcão foi morto em um confronto com policiais militares após assalto a uma fábrica de joias em Cotiporã, em 2012. A BM divulgou a prisão de Cará somente nesta segunda-feira.

Leia mais:

"Tinha um futuro lindo", diz vice-diretora de colégio de Caxias onde jovem morta estudou

Jovem de 17 anos é assassinada dentro do próprio quarto, em Caxias

Ladrões assaltam seminário no interior de Caxias do Sul



O ex-comparsa tinha um mandado de prisão com pena de 23 anos em regime fechado. Ele estava sendo monitorado há uma semana pelo Setor de Inteligência da BM da Serra. O criminoso foi encaminhado para o Presídio Regional de Joinville e poderá ser transferido para Caxias nos próximos dias.