Brigada Militar apresenta novos suspeitos da morte de sargento em Caxias do Sul

A Brigada Militar de Caxias do Sul apresentou, na noite de quarta-feira, dois jovens que, extraoficialmente, confessaram participação no latrocínio do sargento Edir Hendges Welter na segunda-feira. A prisão em flagrante de Rafael Antunes, 20 anos, e Willian de Assis, 19, foi lavrada pela delegada plantonista Thalita Andrich. Esta nova versão contradiz a investigação da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) que havia resultado no reconhecimento de outros dois suspeitos na tarde de quarta-feira.

Conforme boletim de ocorrência, os nomes de Antunes e Assis chegaram a BM como suspeitos do latrocínio (roubo com morte) na mesma noite da morte do sargento Welter. Eles teriam sido vistos na cena do crime em um Civic com dois comparsas. Desde então, policiais militares mantiveram buscas ininterruptas pelos dois suspeitos.

A prisão desta quarta-feira só foi possível graças a colaboração da mãe de Antunes. Ela relatou que o filho e seu primo, William de Assis, saíram em um Civic com dois rapazes na noite do crime e não haviam retornado. Eles apenas telefonaram para avisar que estavam na casa de sua irmã, mãe de Assis, em Nova Pádua.

De acordo com a BM, a mãe de Antunes se voluntariou para mostrar a residência, onde ocorreu a prisão dos dois suspeitos na noite de quarta-feira. Ao perceber a aproximação policial, Antunes e Assis tentaram fugir e foi necessário o uso moderado da força pelo policiais militares.

Diante da delegada Thalita, os dois presos manifestaram seu direito constitucional de se manter em silêncio.

Arma foi encontrada em veículo queimado

Levada na noite do latrocínio, a arma do sargento Welter foi encontrada por policiais militares dentro de um Civic queimado na Estrada dos Romeiros, onde ocorreu o confronto e morte de Éder Martins Leite, o Bigola, investigado pela Defrec como suspeito da morte do policial militar.

O veículo carbonizado foi encontrado na sequência da prisão de Assis e Antunes, por volta das 22h15min de quarta-feira, pela Polícia Rodoviária Estadual. A suspeita é que o Civic foi queimado pelos dois comparsas que seguem foragidos, em uma tentativa de eliminar provas.

A arma do sargento Welter estava dentro do veículo e foi reconhecida pelo número de registro, que permanecia legível. O Civic era produto de um roubo em Porto Alegre no dia 19 de janeiro.

Suspeito da Defrec recebe liberdade provisória

Naquela ocorrência com confronto da tarde de terça-feira, o filho de Bigola, Bruno Ueslei Martins Leite, 19, foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado e porte ilegal de arma de fogo. Por estes crimes, a juíza Gabriela Irigon Pereira, da 4ª Vara Criminal de Caxias do Sul, concedeu liberdade provisória e o suspeito deixou o Presídio Regional, antiga Penitenciária Indústrial, às 20h desta quarta-feira.

Esta decisão foi tomada sem conhecimento da investigação da Polícia Civil onde Bruno Leite foi reconhecido por uma testemunha como participante do latrocínio do sargento Welter. De acordo com o delegado Mário Mombach, titular da Defrec, a representação pela prisão preventiva deste suspeito seria feita nesta quinta-feira.

