BM encontra adolescente desaparecida e prende suspeito de estupro em Caxias do Sul

Crime sexual 24/01/2017 | 09h59 Atualizada em

Um rapaz de 19 anos foi detido suspeito de estupro de vulnerável em Caxias do Sul na tarde de segunda-feira. A vítima é uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde 20 de janeiro. De acordo com a legislação, qualquer envolvimento sexual com menor de 14 anos, mesmo que consentido, é considerado estupro de vulnerável.

Leia mais

Pais omissos e fugas de casa: a cada dois dias, um jovem desaparece em Caxias do Sul

"Espero todos os dias", diz mãe de jovem desaparecida há quase um mês em Caxias do Sul



A prisão ocorreu na Travessa Progliato, no bairro Fátima, às 15h56min, após a mãe da adolescente localizar sua filha pela rede social Facebook. A Brigada Militar (BM) foi até o local, encontrou a menor de idade e conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Um notebook e um celular foram apreendidos na ação.