Baleado em borracharia de Caxias do Sul segue internado em estado grave

Baleado enquanto trabalhava em uma borracharia de Caxias do Sul no sábado, Paulo Sérgio Pereira, 47 anos, continua internado em estado grave no Hospital Pompéia. Ele foi atingido nas nádegas e abdômen. O crime ocorreu na esquina das ruas Ernesto Alves com a Ministro Toledo.

Conforme registro da Brigada Militar, a vítima deu entrada no Pronto Atendimento 24 Horas (Postão) às 12h56min e logo foi transferido para o Hospital Pompéia. Testemunhas relataram que Pereira estava trabalhando quando um homem chegou e efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a borracharia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e é investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos (DHD). Por seu estado de saúde ser delicado, Palhano ainda não pode ser ouvido. A autoria e motivação do crime são desconhecidos.