Autoridades de Caxias dão dicas para inibir arrombamentos e furtos durante as férias

Com a chegada das férias, muitas pessoas aproveitam para viajar. Porém, o menor movimento na cidade traz preocupação quanto à ação de ladrões e arrombadores. Afinal, chegar em casa depois das férias ou mesmo ter o descanso interrompido porque ladrões fizeram a limpa onde você mora não é nada agradável, dói no bolso e ainda causa aquela terrível sensação de não estar seguro nem no próprio lar.



Em Caxias do Sul, a Brigada Militar (BM) sugere a aproximação entre vizinhos e a criação de grupos no aplicativo Whatsapp como forma de prevenção. O bom exemplo desta troca de informações ocorre entre os moradores do bairro Colina Sorriso e o Policiamento Comunitário.



A iniciativa surgiu após uma série de roubos a residência, em julho. A Associação dos Moradores do Bairro (Amob) Colina Sorriso convocou um encontro da comunidade e a Brigada. A sugestão foi a comunicação como forma de inibir as ações criminosas.



— O grupo (na rede social) estreitou os laços e, assim, podemos perceber movimentações estranhas. Se algum carro suspeito está circulando pelo bairro, todos ficam sabendo e podem acompanhar — relata Élvio Luis Gianni, presidente da Amob.



Hoje, a associação administra três grupos com mais de 700 participantes. Para ser adicionado, o morador do bairro precisa entrar em contato com a associação e deixar suas informações básicas. Os membros de confiança são os responsáveis de coletar as principais informações e repassar aos brigadianos do Policiamento Comunitário.



— É uma excelente ferramenta que está sendo utilizada com sucesso. Facilita a comunicação e fortalece a união no bairro. Recomendamos esta relação, que pode ocorrer até por ruas. Porém, o primeiro passo é a vizinhança se conhecer e criar este laço de confiança. Para dar certo, precisa ser um grupo de conhecidos e focados no tema, que é a segurança da comunidade — aconselha o capitão Marcelo Constante.



A iniciativa ganha ainda mais força nesta época de férias. Com muitas casas vazias, deixar os vizinhos em alerta ajuda a identificar movimentações criminosas e permite uma resposta policial mais rápida.



— Um cuida do outro e todos ficam mais tranquilos. Muitos querem participar (do grupo) e a relação entre os moradores melhorou bastante. Graças a este contato, nossa confraternização de Natal contou com mais de 300 pessoas — celebra Gianni.