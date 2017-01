Agricultor morre após ser espancado e queimado em São Francisco de Paula

Latrocínio 09/01/2017 | 09h11 Atualizada em

Um agricultor foi morto no interior de São Francisco de Paula na madrugada desta segunda-feira. Além de ser baleado, os criminosos atearam fogo ao galpão onde ele foi deixado. As informações são da Rádio Gaúcha.



De acordo com a Brigada Militar, o crime aconteceu na localidade de Fazenda Velha. Estavam na propriedade o homem a esposa e a neta deles. A residência deles foi invadida. A esposa e a neta foram amarradas.



Leia mais

Homem é morto com tiro na perna em Caxias do Sul

Morador de Caxias do Sul está desaparecido há cinco dias



Os bandidos disparam duas vezes contra o agricultor, que correu em direção ao galpão. Nesse local, os criminosos o espancaram e o amarram, depois, atearam fogo ao galpão.



O caso está sendo tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia ainda está no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.